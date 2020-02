Surto de coronavírus vai levar a cancelamento de reservas em Portugal no Carnaval

Os números do turismo cresceram no ano passado em 7% © André Vidigal/Global Imagens

"Certamente que vai haver cancelamento de reservas devido ao problema do coronavírus", admite o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal ( AHP). Raul Martins revela que há um pedido do Booking para que, caso isso aconteça, "não haja penalidade". Por esse motivo, a expectativa dos hoteleiros para este Carnaval, que era alta, já não é tão elevada.

Raul Martins falou à margem do Congresso da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE), que está a decorrer em Faro e onde esteve presente a secretária de Estado do turismo.

Rita Marques garantiu que tem feito contactos com os operadores turísticos e as associações ligadas à hotelaria para tentar estimar o prejuízo que o coronavírus poderá trazer para o setor em Portugal. Por enquanto, garante a governante, "nesta altura ele ainda é muito reduzido e tudo dependerá do tempo que se levar a resolver a questão".

No entanto, Rita Marques considera que, "se este fenómeno se alastrar para além deste primeiro trimestre, aí sim, poderemos ter um efeito de arrastamento".

Sobretudo no último ano o mercado asiático cresceu em Portugal, sobretudo devido às ligações aéreas feitas pela Emirates para Lisboa e Porto. Fátima é um dos locais que os asiáticos mais gostam de visitar.

Para já, a secretária de Estado do Turismo é otimista.

Os números do setor cresceram no ano passado em 7% (tanto em receitas como em número de visitantes) e este ano Rita Marques espera novo aumento, entre os 5 e os 7%, apesar da incerteza que o coronavírus está a introduzir no setor.