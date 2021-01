Surto de Covid-19 em lar de Mirandela com todos os utentes infetados

Por Fernando Pires 27 Janeiro, 2021 • 16:08 Partilhar este artigo Facebook

Um surto de Covid-19 num lar de idosos do concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, infetou todos os 25 utentes e mais de metade das funcionárias, incluindo a própria diretora do equipamento.

Já há mesmo um morto confirmado, num lar que, na semana passada tinha sido sujeito à primeira dose de vacinação contra a Covid-19.

O surto no lar de idosos da aldeia de Vale de Salgueiro soma 32 infetados - todos os 25 utentes do equipamento e 7 das 14 funcionárias, incluindo a própria diretora - confirma Adérito Gomes, Provedor da Santa Casa da Misericórdia que gere aquele equipamento. "Tudo começou, no início da semana, quando dois utentes deram entrada na urgência do hospital de Mirandela, e testaram positivo, sendo que um deles já faleceu e outra senhora ainda continua internada. Depois de testados todos os utentes e funcionárias, mais 23 deram positivo, tal como 7 das 14 funcionárias", refere.

O surto acontece precisamente uma semana depois de todos os utentes terem tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19. "Tinham sido vacinados na passada quarta-feira, o que me leva a concluir que poderia já haver alguém infectado, mas sem sintomas, se bem que também a verdade é que a primeira dose só poderá produzir algum efeito dez dias depois de ser administrada. Houve aqui azar", acredita o Provedor

Como todos os utentes estão infetados, não haverá grandes alterações na gestão deste surto. "Não há necessidade de separar os utentes por alas porque todos estão positivo e as funcionárias disponibilizaram-se todas a continuar a trabalhar, mas com redobradas precauções para as que testaram negativo", ressalva Adérito Gomes.

Para a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela têm sido tempos difíceis. "Nos cinco lares que temos em todo o concelho, três deles já registaram surtos de grande dimensão e nos outros dois houve ameaças que acabaram por não se concretizar", explica o Provedor.

Só nos três lares da instituição mais atingidos - dois na cidade e agora este em Vale de Salgueiro - registaram-se cerca de 140 casos do novo coronavírus em utentes e perto de 40 funcionárias. No total, há a lamentar 12 mortes associadas à Covid-19.

