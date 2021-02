Surto de Covid-19 em lar privado de Estremoz com 38 infetados e um óbito

© Farooq Khan/EPA (arquivo)

Um surto de Covid-19 num lar privado em Estremoz, no distrito de Évora, já infetou 38 pessoas, entre utentes e funcionárias, tendo morrido uma idosa, disse esta quinta-feira à agência Lusa a gerente da unidade, Sónia Linhol.

A responsável indicou que o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, infetou 27 dos 32 utentes do Solar do Poço Coberto - incluindo a vítima mortal -, e 11 das cerca de 30 funcionárias.

Sónia Linhol adiantou que um homem e uma mulher, utentes do lar, estão internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Segundo a gerente do Poço Coberto, entre os utentes infetados, que estão no lar, "dois ou três têm sintomas ligeiros e os restantes estão assintomáticos", acrescentando que estas pessoas estão no 1.º andar da casa de repouso, enquanto os utentes que fizeram testes com "resultados negativos" estão no rés-do-chão do edifício.

"As funcionárias infetadas estão em casa em isolamento profilático", acrescentou.

O primeiro caso no lar foi detetado no dia 05 deste mês, quando uma funcionária fez um teste com resultado positivo para a SARS-CoV-2, tendo no dia 08 sido testados todos os utentes e funcionárias do lar, adiantou a responsável.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.754 pessoas dos 792.829 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

