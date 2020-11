Surto de Covid-19 no lar da Santa Casa de Misericórdia de Fão em Esposende

Os infetados passam os 50 © Maria João Gala/Global Imagens

Um surto de Covid-19 foi detetado na Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Fão, confirmou esta quinta-feira à Lusa o presidente da câmara municipal de Esposende.

Em declarações à Lusa, Benjamim Pereira assegurou que "estão a ser tomadas todas as medidas necessárias", entre as quais a deslocação de idosos daquele lar, que tem a capacidade para 95 utentes.

Fonte da Lusa adiantou que "os infetados passam os 50 e há, além de utentes, funcionários" contaminados com o novo coronavírus.

"Felizmente estamos muito bem preparados desde a primeira hora e estamos a abordar com serenidade a questão. Vamos informar a comunidade para que não haja informações incorretas a correr e para que as famílias dos utentes possam estar informadas e descansadas", afirmou o autarca.

A Santa Casa remeteu para mais tarde um comunicado com "informações concretas" sobre o surto. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,4 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 4209 em Portugal.

