O reconhecimento manifestado por palavras durante a pandemia não resolve os problemas laborais dos enfermeiros. Aliás, o que estes profissionais de saúde defendem é que a Covid-19 veio acentuar as dificuldades enfrentadas todos os dias. Por isso, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses esteve no exterior do Hospital de Santo António, no Porto, para pedir a atenção dos políticos, em detrimento da caracterização elogiosa enquanto "heróis".

"Falta tudo. Na verdade, o surto de Covid-19 só veio dar mais visibilidade aos problemas dos enfermeiros." Quem o diz é Fátima Monteiro, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que lamenta que o reconhecimento só chegue por palavras. "Houve reconhecimento por palavras por parte da população, do Governo e do Presidente da República, mas na negociação da carreira nada foi refletido."

Fátima Monteiro aproveitou também para alertar que "não é só durante o surto pandémico que os colegas fazem turnos consecutivos, que trabalham aos fins de semana, à noite". A pandemia veio também, de acordo com a sindicalista, "evidenciar a reivindicação de haver inaceitavelmente diferenciação de enfermeiros pelo vínculo".

O sindicato anunciou que vai realizar uma campanha a nível nacional para dar visibilidade aos problemas dos enfermeiros, mas patra já a hipótese de greve não está em cima da mesa.

