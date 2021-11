Surto de Covid no IPO de Lisboa, jovem ferido após disparos junto a escola de Loures e outros destaques TSF

© Thomas Meyer/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 16 Novembro, 2021 • 20:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O IPO de Lisboa detetou um novo surto de Covid-19 com 12 doentes e nove profissionais de saúde infetados. O instituto pede a todos os doentes que não interrompam os tratamentos.

É já a partir de amanhã que as pessoas com 75 ou mais anos podem inscrever-se para a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em regime de Casa Aberta.

Um jovem de 16 anos ficou ferido após disparos à porta de uma escola secundária de Loures. Um grupo de cerca de 10 adolescentes tentou forçar a entrada no estabelecimento e, perante a recusa, avançou para o arremesso de garrafas e disparos.

Os deputados da Comissão de Defesa aprovaram, por unanimidade, a audição urgente esta sexta-feira do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, sobre as suspeitas de tráfico de diamantes, droga e ouro envolvendo militares portugueses. Mas antes, o PSD quer ter acesso a uma cópia dos pareceres jurídicos que terão estado na base da não comunicação ao Presidente da República. Na TSF, o antigo procurador-geral da República Pinto Monteiro considerou que o ministro não cumpriu o seu dever.

No dia em que começam as comemorações do centenário de José Saramago, os alunos de várias escolas da Golegã, Madeira, Açores, Paredes de Coura, Évora e Albufeira deram voz à obra "A maior flor do mundo" na antena da TSF. O dia foi de emissão especial.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas na Associação Comercial do Porto, Instituto do Vinho do Douro e do Porto, e na Fundação da Juventude naquela cidade, numa iniciativa que implicou também a realização de buscas nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), no Funchal.

O último eclipse lunar parcial do ano acontece esta sexta-feira, mas só será visível nos Açores.

Está em marcha mais uma edição do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal. Vinte jurados, entre eles a TSF, avaliam até ao final do mês de janeiro os modelos a concurso, através de testes dinâmicos para avaliar, entre outras áreas, estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.