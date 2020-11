Surto de legionella tem de resolver-se "através da descoberta da fonte"

© Filipe Amorim / Global Imagens

O presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, António Morais, defende que é urgente encontrar a fonte do surto de legionella que já provocou a morte a sete pessoas e que está a afetar os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

O caso já está sob um inquérito promovido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto mas, em declarações à TSF, António Morais sublinha que este é um "problema de saúde publica" que tem de ser resolvido "rapidamente, através da descoberta da fonte que está contaminada".

"Estas situações não deveriam acontecer, estes surtos têm de ser evitados", realça. Para tal, é necessário "um tratamento correto dos sistemas de água e de saunas, situação em que há colunas de água que devem ser tratadas para que isto não aconteça".

A doença do legionário - causada pela legionella - não se transmite de pessoa para pessoa mas, à semelhança da Covid-19, a utilização de máscara pode ajudar na proteção contra a bactéria.

"A população que está naquela zona, usando máscara, está mais protegida", garante António Morais. Ainda assim, "tem de haver um trabalho de saúde pública para encontrar a fonte, essa é a principal questão".

A doença do legionário "é uma pneumonia que pode ser grave em pessoas com determinadas características, como doentes com patologia respiratória crónica, fumadores ou indivíduos com mais de 50 anos" e tem associada "uma mortalidade elevada".