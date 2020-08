Surto de Mora pode ter "segundo foco" em Montemor-o-Novo

© António Cotrim/Lusa

A diretora-geral de Saúde disse esta segunda-feira estar em investigação, em Montemor-o-Novo, um segundo foco do surto de Covid-19 iniciado em Mora, distrito de Évora, onde se registam 42 infeções e "mais de 300 pessoas potencialmente envolvidas".

"Relacionado com Mora, há um outro caso em Montemor-o-Novo - Ciborro. Foram feitos 225 testes e há 24 casos confirmados neste segundo foco possivelmente relacionado com o primeiro. Digo possivelmente porque ainda está em investigação. Não temos a certeza absoluta mas pode haver alguma ligação", afirmou Graça Freitas, na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica em Portugal.

Quanto à vila de Mora, a diretora-geral de Saúde referiu a existência de "mais de 300 pessoas potencialmente envolvidas", a "maior parte já testadas" e o registo de 42 casos confirmados, ainda sem identificação da origem ou das cadeias de transmissão.

"Quer a origem quer as cadeias de transmissão deste surto [em Mora] estão ainda em investigação", frisou Graça Freitas, referindo que "não são apenas os casos iniciais que interessam".

"Interessam também os casos secundários, terciários e quaternários", disse, questionada pelos jornalistas sobre declarações do autarca da vila alentejana sobre o facto de estar em causa um "caso de polícia".

Graça Freitas referiu-se a este caso como "um surto complexo, já com 42 casos identificados", que está "em investigação pelas autoridades de saúde", sendo "precoce estar a fazer afirmações sobre a origem e cadeias subsequentes".

Questionada sobre uma eventual investigação policial sobre o surto em Mora, a diretora-geral afirmou que a investigação das autoridades de saúde "é policial no sentido da minúcia" e do "trabalho de detetive" para identificar os contactos dos infetados e identificar a origem do contágio.

Vila vai ser testada em massa

O número de pessoas infetadas com Covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, tinha subido no domingo para 39, depois de o surto ter sido detetado há uma semana com três casos, indicou o presidente do município.

Citando dados das autoridades de saúde pública regionais, Luís Simão adiantou no domingo à agência Lusa que três das pessoas infetadas continuam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), uma delas na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Luís Simão disse que vão ser testados todos os funcionários do município e que vai solicitar também a realização de testes por partes dos efetivos do posto da GNR e dos bombeiros voluntários.

Este surto surgiu há uma semana, no dia 09, quando foram confirmados os primeiros três casos positivos na comunidade, número que foi subindo, todos os dias, à medida que foram sendo testados os contactos de pessoas infetadas.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência para lidar com este surto e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos, como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Atividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

Ao longo da última semana, segundo o relato do autarca local, foram fechando cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, com a população confinada em casa, por precaução.