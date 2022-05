"Surto" de varíola dos macacos em Portugal, Costa na Ucrânia "no dia em que lá chegar" e outros destaques TSF

© Photo by Online Marketing on Unsplash

Foram identificados em Portugal 14 casos de varíola dos macacos, uma doença viral rara semelhante à varíola, mas geralmente menos grave. Todos os doentes são do sexo masculino e quase todos jovens, estão estáveis e apresentam lesões ulcerativas. A Direção-Geral da Saúde já admite a existência de um surto.

Ainda António Costa estava a caminho da Roménia e Marcelo Rebelo de Sousa já anunciava que a viagem do primeiro-ministro ia incluir uma visita à Ucrânia, algo que já tinha sido admitido, mas nunca confirmado. O dia da visita continua a ser uma incógnita, até porque, confrontado com a revelação, Costa limitou-se a dizer que acontece "no dia em que lá chegar". Entretanto, Santos Silva confirmou, na primeira pessoa, que vai também visitar o país.

Nunca as urgências hospitalares tiveram, por todo o país, tanta procura como a que está a ser causada pela sexta vaga de Covid-19 que se instalou em Portugal. No Fórum TSF, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, alerta que está a gerar-se uma tempestade perfeita. O Sindicato Independente dos Médicos já pede a quarta dose da vacina para os profissionais de saúde.

Vadim Chichimarine. É este o nome que fica para a História como o do primeiro militar russo a ser julgado por crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Tem 21 anos e comandava uma unidade inserida numa divisão de tanques.

Com a época turística prestes a começar no Algarve, várias famílias ucranianas que fugiram da guerra para a região estão na iminência de ficar sem alojamento e muitas têm de abandonar as casas já no dia 1 de junho.

A Comissão Europeia admite impor um "preço máximo administrativo do gás" ao nível da União Europeia (UE) em caso de rutura total do fornecimento russo no inverno, propondo também redução da procura e compras conjuntas.

No Benfica, e depois de várias semanas de namoro, Roger Schmidt foi oficializado como treinador das águias nas próximas duas épocas.

Em Lagoa, o lema é um: se o público não consegue ir até aos concertos, vão os artistas até ao público. A iniciativa Manhãs Musicais leva miniconcertos de piano a lares de idosos do município.