Surto em lar de idosos em Mangualde com dez casos positivos

Está ativo um surto num lar de idosos em Mangualde, onde utentes e funcionários já tinham sido vacinados contra a Covid. O lar do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde tem dez casos positivos e o presidente da instituição, o padre Paulo Domingues, acredita que sem a vacina o cenário seria bem pior.

"Temos seis casos positivos nos utentes e quatro nos colaboradores. A nível de sintomas, os utentes praticamente não têm, só muito ligeiros e a nível de colaboradores também estamos bem, não há sintomas de maior. É uma vantagem da questão da vacinação que, realmente, foi uma mais-valia para este caso porque certamente, se não fosse a vacinação, teríamos casos mais graves", explicou à TSF o padre Paulo Domingos.

Os primeiros dois casos no lar de idosos do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde foram descobertos no fim de semana. Depois de ter sido feito um rastreio na instituição na segunda-feira foram detetados os restantes oito contágios no lar que tem 42 utentes.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17 219 pessoas e foram registados 935 246 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

