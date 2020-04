Surto em Ovar está "controlado". Concelho "já não é situação especial"

Graça Freitas © ANTÓNIO COTRIM/POOL/LUSA

Graça Freitas frisa que "temos de equilibrar o retorno à atividade normal num mundo com Covid-19" e não a um mundo anterior a dezembro de 2019. Voltar gradualmente à normalidade não é, portanto, incompatível com um controlo excecional.

Ovar é "um bom exemplo", diz a diretora-geral da saúde, porque foi alvo de "medidas proporcionais e extraordinárias", mas o concelho poderá já não ser uma "situação especial". A autoridade sanitária aponta para dia 18 ou 19 de abril a decisão de levantar a cerca sanitária, dada a diminuição do dinamismo da contaminação com o novo coronavírus.

O surto está "controlado" na região, a tender para valores equivalentes aos de outras zonas do país, devido ao reforço da capacidade do SNS e às medidas de controlo. Graça Freitas aponta para dia 18 ou 19 de abril a decisão de levantar, ou não, o cordão sanitário.

O secretário de Estado aproveitou para salientar o dinamismo da pandemia, pelo que as medidas de restrição devem ser equilibradas e compatibilizadas com a realidade em mutação. Nesse sentido, Lacerda Sales acredita que o projeto de decreto que Marcelo Rebelo de Sousa remeteu à AR vai de encontro com o discurso cauteloso da DGS.

Salvador Malheiro, autarca de Ovar, admitiu na quarta-feira que seria no fim desta semana o fim da cerca sanitária a Ovar.

O autarca deixou numa mensagem partilhada no Facebook, em que refere que essa decisão seria importante para Ovar tanto a nível económico como para "a saúde mental" dos munícipes.

Sexta-feira, 17 de abril, é a data em que está previsto que termine o estado de calamidade pública no município, e Salvador Malheiro disse que, desta vez, não será renovado.

