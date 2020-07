Surto em Reguengos de Monsaraz: Idosos vão ser transferidos para pavilhão ao final da tarde

Lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva © Nuno Veiga/Lusa

Os 56 idosos com Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz, em Évora, vão ser transferidos para um pavilhão no parque de feiras da cidade ao final da tarde.

A informação foi confirmada à TSF pelo presidente da câmara, José Calixto, embora sem indicar hora.

A transferência estava prevista para esta manhã, mas ainda estão a decorrer os trabalhos de limpeza e desinfeção do pavilhão multiusos.

Os idosos com Covid-19 que têm sido mantidos no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, onde surgiu o surto no dia 18 de junho, vão ser levados para o pavilhão por este oferecer melhores condições de habitabilidade.

Além de 64 camas e divisórias instaladas nos quartos dos doentes, este pavilhão conta com ar condicionado e espaços exteriores, uma mais-valia face às temperaturas elevadas que se preveem para o Alentejo nos próximos dias.

O concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto do Alentejo, contabilizando oito mortes (sete utentes e uma funcionária do lar) e 138 casos de Covid-19 ativos.

