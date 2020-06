Surto no Egas Moniz obriga a transferir doentes. Onze profissionais de saúde infetados

© Tiago Melo

Por TSF/Lusa 30 Junho, 2020 • 13:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Hospital Egas Moniz, em Lisboa, detetou um surto do novo coronavírus num dos serviços de internamento, transferiu doentes para uma área Covid-19 em outra instituição e tem pelo menos 11 profissionais de saúde infetados, disse fonte hospitalar.

Em declarações à TSF, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros confirmou que no hospital lisboeta há sete enfermeiros e quatro médicos infetados, e que os doentes estão a ser transferidos para o Hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa.

"Nós confirmámos que numa das medicinas do Egas Moniz temos 11 doentes infetados, sendo sete enfermeiros. Como estamos a falar de um hospital não-Covid, o que nos disseram é que estes doentes vão ser transferidos para o São Francisco Xavier", adiantou Ana Rita Cavaco.

A bastonária lembra, no entanto, que no Hospital São Francisco Xavier também existem profissionais de saúde infetados. "Nesse hospital também temos enfermeiros infetados, com a agravante de as equipas ainda não terem sido testadas. Não percebemos porquê, já insistimos", aponta.

Segundo o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), contactado pela Lusa, a unidade hospitalar detetou na segunda-feira um surto num dos serviços de internamento e transferiu para uma enfermaria Covid-19 do mesmo centro hospitalar os doentes positivos.

Os doentes negativos da mesma área de internamento estão "em isolamento de quarentena" no Egas Moniz, acrescenta o CHLO.

Até ao momento não foi possível saber quantos doentes testaram positivo e foram transferidos. O CHLO diz que "todos os profissionais envolvidos estão a ser testados", havendo pelo menos 11 positivos, um dos quais "sintomático leve".

O CHLO inclui os hospitais Egas Moniz, S. Francisco Xavier e Santa Cruz.