Surtos de Covid-19 regressam aos lares, falhas na app da Google e bacalhau pode deixar águas do Atlântico

A associação de lares de idosos defende que as saídas dos utentes devem voltar a ser proibidas

A ALI - Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso de Idosos defende que as saídas dos utentes devem voltar a ser proibidas. O presidente da associação reconhece que a medida é violenta, mas com o regresso dos surtos aos lares João Ferreira de Almeida considera que mais vale jogar pelo seguro.

