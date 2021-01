Surtos e falta de meios para desinfetar salas. Covid-19 afeta escolas na Grande Lisboa

© LUSA

Por Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 19 Janeiro, 2021 • 11:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Covid-19 está a afetar o funcionamento de várias escolas na Grande Lisboa e a Federação dos sindicatos dos trabalhadores em funções públicas e sociais adianta que o jardim-de-infância da Horta Nova, em Carnide, está fechado, por causa de um surto de Covid.

Na escola Nuno Gonçalves, nos Sapadores, os alunos do sétimo e do oitavo anos foram mandados para casa, por falta de funcionários não docentes. A sindicalista Francelina Pereira enumera os casos mais preocupantes e adianta que há escolas sem meios para desinfetar as salas.

"É uma em Sapadores e uma em Alvalade. O jardim-de-infância da Horta Nova, em Carnide, está totalmente encerrado. É um surto de Covid. Em muitas das escolas, sem os meios necessários, eles têm consciência de que não estão a cumprir as regras de segurança, porque as salas não estão a ser desinfetadas pela falta de funcionários. Há escolas que vão fechando por fases, turmas que vão para casa, corredores - onde essas funcionárias estavam que neste momento estão em isolamento profilático - estão encerrados", avança.

Algumas direções escolares decidiram fechar os estabelecimentos ou mandar turmas para casa, mas em Loures, a escola básica Humberto Delgado continua de portas abertas, apesar de mais de metade dos auxiliares estar em casa, devido à Covid-19.

Luís Esteves, do sindicato dos trabalhadores em funções públicas e sociais, defende o encerramento da escola.

"A escola básica Humberto Delgado tem 12 trabalhadores, uns com Covid-19 e outros em situação preventiva, portanto, em casa. Dos 20 trabalhadores, sobram apenas oito para trabalhar. O que nós dizemos é que é impossível uma escola que tinha 20 trabalhadores a fazer higienização e controlo dos jovens e que, de um momento para o outro, passa a ter apenas oito continuar a funcionar. Também não é sério pegar em trabalhadores de outras escolas, que também estão com falta de pessoal, e deslocá-los para essa escola", remata.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19