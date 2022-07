Suspeita de fogo a bordo obriga avião a aterrar de emergência no Aeroporto de Faro

Aeroporto Faro © André Vidigal / Global Imagens (arquivo)

Por Rúben de Matos e Rui Oliveira Costa 25 Julho, 2022 • 23:28

Um avião Airbus A320 foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no Aeroporto de Faro esta segunda-feira à noite. Em causa esteve um alerta no cockpit por suspeita de fumo ou fogo no voo.

O avião partia de Faro rumo a Glasgow, na Escócia, mas teve de voltar para trás, por volta das 22h00.

Fonte da Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro explicou à TSF que no local estiveram 80 operacionais e 34 veículos.

Depois do alarme, o avião aterrou em segurança e nas primeiras vistorias não foi identificado nenhum foco de incêndio. Irão ainda ser realizadas outras análises ao veículo.

Entretanto, fonte da NAV Portugal confirmou à TSF que os passageiros viajam para Glasgow às 00h45, noutro avião.