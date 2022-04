Suspeita de várias bombas de combustível viciadas, pormenores sobre Zelensky na AR e outros destaques TSF

© Photo by sippakorn yamkasikorn on Unsplash

A ASAE detetou, em Braga, Santa Maria da Feira, Viseu e Vila Pouca de Aguiar, postos de combustível viciados que estavam a cobrar valores indevidos aos clientes. À TSF, o inspetor-geral da ASAE lembra que "pode haver várias explicações e não vale a pena estar a extrapolar o que quer que seja antes de tempo".

O discurso do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Assembleia da República mudou de hora: vai ser às 17h00 desta quinta-feira.

Dois soldados britânicos capturados por Moscovo pediram na televisão estatal russa para serem trocados pelo oligarca Viktor Medvedchuk.

Depois de ter sobrevivido a duas Guerras Mundiais, o número 40 da rua Prospect Myru, em Mariupol, foi destruído durante a invasão russa.

A cidade de Mykolaiv, cada vez mais massacrada pelos russos, começa a perder a esperança, como constatou a reportagem da TSF no local.

No Fórum TSF desta segunda-feira debateu-se a decisão da Direção-Geral da Saúde de manter o uso obrigatório de máscara em espaços fechados, nomeadamente nas escolas. E a opinião dos especialistas divide-se.

Quanto à Covid-19, Portugal é o sétimo país da União Europeia com mais novos casos diários por milhão de habitantes registados na última semana.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou a alegria no velório de Eunice Muñoz a alegria que a atriz levou a todos os portugueses que a viram no teatro e no cinema.

Um dos dois bebés de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram pais esta segunda-feira morreu.

Um barco com 61 pessoas, incluindo três bebés, foi socorrido na madrugada desta segunda-feira pela agência de busca e resgate marítimo de Espanha.

"Os Presidentes, a política e os media" é o título de um livro do investigador Francisco Rui Cádima sobre quase cinco décadas de convivência do inquilino do Palácio de Belém com os outros poderes. O livro já foi editado e é aqui explorado numa entrevista à TSF: