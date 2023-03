Suspeito de homicídio fica em prisão preventiva até ser extraditado para os Países Baixos

© João Girão/Global Imagens

Por Lusa/TSF 02 Março, 2023 • 13:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O homem detido na segunda-feira pelo SEF no aeroporto de Lisboa por suspeitas de homicídio ficou em prisão preventiva a aguardar a extradição para os Países Baixos, disse esta quinta-feira à Lusa fonte ligada ao processo.

Segundo a fonte, o homem de 26 anos foi ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa e está a aguardar a extradição para os Países Baixos no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Num comunicado divulgado na terça-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras dava conta da detenção, na segunda-feira no Aeroporto de Lisboa, de um homem suspeito de homicídio nos Países Baixos, que trazia roupa com vestígios de sangue e uma embalagem de plástico com pedaços de carne.

Segundo o SEF, o homem foi detido no controlo de fronteira do aeroporto depois de as autoridades terem suspeitado da legalidade do cartão de cidadão italiano que apresentou.

Aquele serviço de segurança indicou que o homem começou por ser detido "por fortes indícios da prática do crime de falsificação de documentos", mas depois as autoridades descobriram que se tratava do homem suspeito de ter praticado um homicídio nos Países Baixos, na véspera, "razão pela qual pretendia sair do Espaço Schengen usando uma identidade falsa".

O homem é acusado de ter cometido um crime no domingo, tendo fugido no dia seguinte para Portugal, onde foi detido antes de embarcar num voo com destino a Belo Horizonte, no Brasil.

Também na segunda-feira à tarde, as autoridades judiciais de Amesterdão emitiram um mandado de Detenção Europeu para efeitos de extradição.

"Por indicação das autoridades neerlandesas e do DIAP de Lisboa foram apreendidos, além dos documentos que o suspeito tinha na sua posse, uma ligadura e roupa com vestígios de sangue, uma embalagem de plástico contendo diversos pedaços de carne e um telemóvel, tendo o cidadão estrangeiro sido conduzido ao Laboratório de Polícia Científica da PJ", de acordo com o SEF.