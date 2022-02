Suspeito de planear atentado era aluno da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa seria o alvo do atentado planeado para esta sexta-feira por um aluno de 18 anos. Em comunicado, o estabelecimento de ensino confirma que "após contacto das autoridades, colaborou estreitamente no contexto da investigação em curso" que levou à detenção do suspeito, estudante naquela faculdade.

"O assunto está agora nas mãos das entidades competentes. O trabalho desenvolvido pelas autoridades permitiu sempre que a segurança da comunidade de Ciências estivesse salvaguardada, não tendo havido, nem havendo, indícios que aconselhem a alterar o normal funcionamento da Escola", acrescenta a nota enviada às redações.

Ao início da tarde desta quinta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou ter evitado um atentado na Universidade de Lisboa. O suspeito é um homem de 18 anos que foi detido, na manhã desta quinta-feira, depois de terem sido desencadeadas buscas domiciliárias.

"Além de várias armas proibidas, seriam igualmente apreendidos outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos, vasta documentação, isto, para além um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear", precisou a PJ em comunicado.

De acordo com uma fonte ligada à investigação, citada pela agência Lusa, o suspeito é de nacionalidade portuguesa e a operação resultou de um alerta do FBI. A fonte adiantou ainda que atentado planeado seria executado a título individual e não teria por detrás a ação de um grupo.