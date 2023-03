"Ato isolado." Suspeito do ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa não tinha "qualquer sinalização"

O Governo vai aguardar para que as autoridades apurem as causas que motivaram o ataque © Carlos Almeida/Lusa

Por Cátia Carmo 28 Março, 2023 • 15:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou que o suspeito do ataque se trata de um cidadão com "uma vida bastante tranquila", que beneficiava do apoio da comunidade ismaelita para a aprendizagem de línguas, cuidado alimentar e cuidado dos filhos menores.

"Estavam todos em profunda consternação pelo facto de se tratar de um cidadão com fácil relação com os que viviam nesta comunidade. Não tinham perspetivas de que isto pudesse acontecer", contou.

O homem não tinha também "qualquer sinalização que justificasse cuidados de segurança". Por isso, resta ao Governo aguardar para que as autoridades apurem as causas que motivaram o ataque.

"Há uma unidade que acompanha estas matérias no âmbito do sistema de segurança interna. As forças e serviços policiais acompanham com todo o rigor e profundidade o que se passou. Houve o cuidado imediato de garantir perímetros de segurança que foram instalados para garantir a proteção dos elementos indiciários e de prova, para que a PJ possa prosseguir as suas investigações. Vamos aguardar, mas deve evitar-se análises precipitadas. Estes momentos exigem, pela sensibilidade, uma grande serenidade e discernimento na forma como se observam e analisam os factos", afirmou José Luís Carneiro.

Neste momento estão a decorrer investigações por parte da Polícia Judiciária. O agressor foi transportado ao Hospital de São José (Lisboa), onde está a ser tratado aos ferimentos provocados pela intervenção da PSP.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contactada pela Lusa disse que o alerta foi dado às 10h53: "Há dois mortos a registar e dois feridos graves, um dos quais foi encaminhado para o Hospital de São José e outro, por meios próprios, para o Hospital de Santa Maria."

Por seu turno, fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte confirmou que o Hospital de Santa Maria recebeu na urgência um homem que chegou por meios próprios à unidade. A vítima está "na casa dos 30 anos" e tem "ferimentos ligeiros no peito", após ter sido esfaqueado.

Na nota divulgada ao final da manhã, a PSP apelou à serenidade e tranquilidade dos cidadãos, salientando que foram "mobilizado os efetivos necessários para a implementação das medidas de segurança adequadas e urgentes".