Deputados já votam: retomada eleição de juízes para o Tribunal Constitucional

No Parlamento, já foi retomada a votação dos nomes do ex-secretário de Estado Vitalino Canas e do juiz António Clemente Lima, indicados pelo PS para preencher as duas vagas em aberto no Tribunal Constitucional (TC).

Por volta das onze da manhã, o processo tinha sido suspenso por causa de um problema nos boletins de voto para realização da votação secreta. Houve leituras diferentes sobre qual devia ser o conteúdo das listas: se cada nome deveria constar de um boletim ou se, como acabou por ser decidido, se os dois nomes devem constar de uma lista única, devendo os deputados colocar uma cruz na lista que apoiam.

Por quatro vezes, em plenário, os deputados foram avisados que o processo estava suspenso, depois retomado, novamente suspenso e finalmente retomado já depois das onze da manhã.

Vitalino Canas e António Clemente Lima terão de obter dois terços dos votos para serem eleitos e preencherem as vagas abertas no TC com a saída de Cláudio Monteiro e Clara Sottomayor.

Nos últimos dias, várias forças políticas criticaram e mostraram desconforto com a escolha de Vitalino Canas, nomeadamente PSD, BE e Iniciativa Liberal, pelo alegado perfil partidário do candidato, ex-porta-voz do PS.

Numa audição prévia em sede de comissão, Vitalino Canas assumiu que esteve nos últimos 40 anos a preparar-se para ser juiz do Tribunal Constitucional.