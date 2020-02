Suspensão da obra do Metro de Lisboa não é caso único no país  

Linha circular do Metro de Lisboa foi suspensa após lançado o concurso © Orlando Almeida / Global Imagens

O presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário CPCI) garante que apesar de mediático, por causa da decisão no Parlamento que contrariou o Governo, a suspensão da obra da linha circular do Metro de Lisboa, depois de lançado o concurso e se conhecerem as propostas das empresas, está longe de ser caso único em Portugal.

Reis Campos explica à TSF que as obras públicas têm vários problemas e um deles é mesmo o dos concursos públicos promovidos, que dão trabalho e despesas às empresas, e depois não são fechados.

O representante do setor detalha que em 2019 tivemos, números oficiais, quase quatro mil milhões de euros em concursos públicos promovidos e depois os celebrados ficaram-se pelos 2,4 mil milhões. Ou seja: "pouco mais de metade do que é promovido" - "Aumentaram 50% os concursos promovidos e só 17% os contratos celebrados".

"Aquilo que perguntamos", diz Reis Campos, "é porquê?: Se há necessidade de lançar concursos públicos porque razão os contratos depois não são concretizados?".

Ouça as explicações do representante das empresas de construção. 00:00 00:00

Aos problemas anteriores, detalha Reis Campos, vem agora juntar-se este caso mais simbólico da expansão do Metro de Lisboa: "um mau exemplo para o começo de uma nova década que se espera de relançamento do investimento", afirma, temendo a partidarização das obras públicas.

Reis Campos explica o que o leva a dizer que o caso do Metro é apenas um mau exemplo. 00:00 00:00

Do lado da Casais, empresa que apresentou o preço mais baixo, no concurso público, para fazer a linha circular do Metro de Lisboa, o presidente explica à TSF que não está a pensar em avançar com eventuais processos em tribunal pela paragem do processo de adjudicação, apesar de admitir que seria bom a lei mudar e passar a responsabilizar o Estado em casos deste tipo.

"Quem toma decisões tem de ter a noção das suas consequências, sendo bom ver o Estado a dar o exemplo e não ser preciso ir para tribunal quando toma uma decisão destas", refere o empresário.

António Rodrigues defende mudanças à lei dos contratos públicos. 00:00 00:00

Na prática, o presidente da Casais diz que como está a lei hoje é difícil responsabilizar o Estado, mas este devia ser responsabilizado em casos deste tipo em que um concurso que deu trabalho às empresas acaba por ser suspenso.

"As empresas têm de pagar salários, pagar as suas obrigações e produzir sem qualquer propósito não é, de certeza, a intenção nem do Governo nem de ninguém", conclui António Rodrigues.