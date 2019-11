Suspensão e processo disciplinar para aluno suspeito de agredir colega em Campo Maior

© DR

O aluno de 16 anos suspeito de agredir uma colega na Escola Secundária de Campo Maior (Portalegre) foi suspenso durante dez dias e alvo de um processo disciplinar, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do Ministério da Educação.

A rapariga, também de 16 anos, foi agredida na terça-feira à tarde no recinto escolar e está hospitalizada em Lisboa.

"O aluno suspeito de agressão foi de imediato suspenso preventivamente, durante dez dias, e foi-lhe instaurado um processo disciplinar", indicou o Ministério da Educação (ME), em resposta à Lusa.

A aluna agredida, segundo o ME, continua internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com um "quadro clínico estabilizado".

Indicando que o caso está entregue às autoridades, a tutela refere que os seus serviços "estão em contacto permanente com a escola, tendo disponibilizado o apoio necessário".

"O Ministério da Educação repudia veementemente todas as formas de violência, em particular em ambiente escolar, e convida todos os encarregados de educação para uma atitude proativa de prevenção de comportamentos violentos e de desrespeito", lê-se na nota enviada à Lusa.

Após a agressão, a rapariga foi transportada para o hospital de Portalegre, onde deu entrada no serviço de urgências "em estado considerado grave", segundo disse à Lusa, na quarta-feira, o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso.

"A jovem deu entrada nas urgências do Hospital José Maria Grande, em Portalegre, foi avaliada e estabilizada pela equipa pediátrica. Porque precisava de cuidados diferenciados, nomeadamente devido a traumatismos maxilofaciais, foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa", disse.

Fonte da GNR referiu à Lusa, na quarta-feira, que a vítima e o alegado agressor foram identificados, tendo sido também elaborado um auto de notícia.