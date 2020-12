Suspensas deslocações de funcionários públicos açorianos entre ilhas e para exterior

© Eduardo Costa/Lusa

Por Lusa 23 Dezembro, 2020 • 15:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As deslocações entre as ilhas dos Açores e para fora do arquipélago de trabalhadores da administração regional, incluindo institutos públicos e empresas públicas, em serviço, foram suspensas, anunciou esta quarta-feira o Governo Regional.

O executivo açoriano, presidido por José Manuel Bolieiro, que esteve reunido para tomar medidas para fazer face à pandemia da Covid-19, considerou que estas deslocações só devem ter lugar "salvo se absolutamente imprescindíveis", segundo uma nota relativa às conclusões do Conselho do Governo.

É recomendado a outras entidades públicas e privadas da região que "adotem iguais procedimentos quanto à deslocação dos seus trabalhadores para o exterior da região, sem prejuízo das deslocações dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos".

O Conselho do Governo deliberou a "suspensão de todas as deslocações ao arquipélago de entidades externas solicitadas pela administração regional, incluindo institutos públicos e empresas públicas, salvo se absolutamente imprescindíveis, desde que autorizadas pela Autoridade de Saúde Regional".

São ainda suspensos eventos públicos promovidos pela administração regional, incluindo institutos públicos e empresas públicas, sendo essa recomendação estendida a "todas as entidades públicas, nomeadamente autarquias locais, bem como às entidades do setor privado, exortando para a não realização de eventos abertos ao público".

Além da suspensão da abertura ao público de eventos e competições desportivas, o executivo açoriano recomenda às autarquias locais "a sinalização, junto das forças de segurança e entidades inspetivas competentes, do não cumprimento das regras previstas no número anterior, bem como das que decorram de orientações da Autoridade de Saúde Regional".

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 28 novos casos da Covid-19, sendo que 24 destes se registaram na ilha de São Miguel, de acordo com o comunicado emitido esta quarta-feira pela Autoridade de Saúde.

Há no total 309 casos positivos ativos: 242 em São Miguel, 61 na Terceira, um no Pico e cinco no Faial.

Foram detetados até esta quarta-feira 1.726 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 nos Açores, verificando-se 21 óbitos e 1.309 recuperações.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.254 pessoas dos 378.656 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19