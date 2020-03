"Suspensas visitas a hospitais, lares e prisões da região Norte"

A diretora Geral de Saúde, Graça Freitas, acompanhada pela ministra da Saúde, Marta Temido © Sena Goulão/Lusa

Perante os 21 casos de coronavírus confirmados em Portugal este sábado, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou novas medidas para evitar a proparação do vírus. As principais são a suspensão de visitas a vários locais públicos na região Norte do país.

"Estão temporariamente suspensas as visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região Norte", anunciou Marta Temido em conferência de imprensa.

Com o objetivo de reduzir a propagação, atrasar ao máximo o pico da epidemia e reduzir o número total de casos, a ministra revelou que vai ser encerrada uma escola do agrupamento de escolas de Idães, em Felgueiras, o ICBAS e duas universidades: a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o edifício do departamento de história da Universidade do Minho.

"O encerramento pró-ativo de alguns estabelecimentos deve acontecer numa fase em que o surto ainda está a começar. O encerramento de escolas não deve ser encarado como alarmismo", sublinhou a ministra da Saúde.

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro, na Amadora, onde dava aulas uma das infetadas com o novo coronavírus, não vai encerrar. A ministra da Saúde disse não ter qualquer indicação sobre o fecho do estabelecimento de ensino. No entanto, alguns alunos, professores e funcionários continuam em isolamento social.

Três crianças entre os infetados em Portugal

A diretora-geral de Saúde, na conferência de imprensa ao lado da ministra, revelou que há três crianças infetadas com o novo coronavírus em Portugal. Contudo, Graça Freitas sublinhou que não vão dar mais pormenores sobre estes casos para preservar a intimidade e identidade dos doentes.

"Estes doentes estão estáveis, têm uma grande estabilidade clínica. Estamos a retardar ao máximo a disseminação deste vírus para a comunidade", explicou Graça Freitas.