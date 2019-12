Tabaco aquecido é "melhor alternativa" para fumadores, defende Tabaqueira

© Reuters

Por Lusa 05 Dezembro, 2019 • 20:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Tabaqueira defendeu hoje que o tabaco aquecido é uma "melhor alternativa" para os fumadores, apesar de ser prejudicial para a saúde.

"Não sendo o tabaco aquecido um produto inócuo ou isento de riscos, consiste, não obstante, numa melhor alternativa para eles [fumadores] do que os cigarros", refere a fabricante nacional de cigarros, subsidiária da Philip Morris International.

A empresa reagia assim, em comunicado, à Direção-Geral da Saúde e ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), que, numa nota de imprensa hoje divulgada, advertem que "não existem cigarros eletrónicos nem produtos de tabaco seguros, nomeadamente tabaco aquecido", pois "apresentam riscos para a saúde e não devem ser consumidos".

A Tabaqueira cita "evidência científica independente", entidades como o regulador do medicamento norte-americano e laboratórios da rede TobLabNet, da Organização Mundial de Saúde, para justificar o recurso ao tabaco aquecido, "uma solução sensata" para os fumadores.

"Estamos absolutamente de acordo que a melhor opção é não começar a fumar e, para os fumadores, é deixar completamente de usar produtos de tabaco ou com nicotina. No entanto, a realidade é que muitos não o irão fazer. Estes fumadores merecem uma solução sensata baseada em evidência e não simplesmente mensagens que podem afastá-los de melhores opções do que fumar cigarros", refere o diretor-geral da Tabaqueira, Miguel Matos, citado no comunicado.