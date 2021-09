Taliban anunciam novo Governo, as ameaças de Bolsonaro e outros destaques TSF

© EPA

Por TSF 07 Setembro, 2021 • 20:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre os assuntos que marcaram esta terça-feira, está a composição do novo Governo do Afeganistão anunciada pelos taliban. Mohammad Hassan Akhund é o novo primeiro-ministro do país. A BBC indicou que o nome indicado para o cargo de ministro do Interior é procurado pelo FBI.

Já no Brasil, Bolsonaro ameaçou juízes do Supremo Tribunal Federal num discurso em Brasília, durante um protesto em defesa do seu Governo, e frisou que a manifestação popular dos seus apoiantes representa um ultimato aos três poderes. A manifestação em Brasília juntou milhares de pessoas que usavam as cores da bandeira brasileira, verde e amarelo, e entoavam cantos e frases de apoio ao governante.

No futebol, mais precisamente, no Manchester United, o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo apresentou-se no centro de treinos, tendo conversado com o treinador Ole Gunnar Solskjaer e alguns dos novos colegas de equipa.

Também esta terça-feira, o Chega confirmou ter sido notificado pelo Ministério Público de alegadas irregularidades na convocatória para o Congresso de Évora, em setembro de 2020, que aprovou uma alteração dos estatutos do partido. Em causa estará a convocatória para o congresso, que não contemplava essa mesma alteração de estatutos.

Relativamente à pandemia, Portugal já tem 78% da população totalmente vacinada contra a Covid-19. Ao todo, 8.759.684 pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose, o que representa 85% da população. De acordo com os dados da DGS, no grupo entre os 18 e 24 anos, 64% das pessoas já receberam as duas doses e 86% tomaram a primeira dose.

A quatro dias do 20.º aniversário do 11 de Setembro, ficámos a saber que uma viga que pertenceu às Torres Gémeas, destruídas no ataque em Nova Iorque, permanece há 20 anos numa quinta particular em Alverca, à espera de poder ser exposta num lugar público. A viga, com cerca de 2,5 toneladas, chegou a esta quinta situada no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, poucos meses depois do 11 de Setembro, pelas mãos do proprietário do espaço.

Por fim, na Austrália, depois de três dias de buscas, Anthony "AJ" Elfalak, um menino de três anos com autismo, foi encontrado com vida num deserto no interior da Austrália. A criança foi dada como desaparecida na manhã de sexta-feira, na propriedade remota da família no estado de Nova Gales do Sul, a 150 quilómetros a noroeste de Sydney.