TAP com dois voos de repatriamento de Maputo na segunda-feira à noite

© José Sena Goulão/Lusa

Por TSF/Lusa 27 Março, 2020 • 18:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TAP está a preparar os dois primeiros voos de repatriamento de passageiros entre Maputo e Lisboa para segunda-feira à noite, disse esta sexta-feira à Lusa uma fonte oficial da transportadora aérea portuguesa.

"Estamos à espera da autorização formal das autoridades de Moçambique para fazermos dois voos, um na segunda-feira, dia 30, com saída de Maputo às 20h20, aterrando em Lisboa no dia 31 às 05h50, hora de Lisboa, e outro na segunda-feira, dia 30, que descola de Maputo às 23h20, hora local, e aterra em Lisboa no dia 31 às 08h50", disse uma fonte da TAP à Lusa.

Estes são os primeiros voos de Moçambique para Portugal organizados para repatriar os passageiros que ficaram sem poder voar, no seguimento das restrições colocadas por muitos países para conter a propagação da pandemia da Covid-19.

De Lisboa para Maputo os aviões levarão carga humanitária, e em sentido inverso transportarão até 298 passageiros em cada viagem do A330 Neo, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com a TAP, os passageiros interessados em viajar nestes voos deverão fazê-lo através da agência de viagens ou na loja da transportadora: "Para reservar e emitir o respetivo bilhete, os passageiros devem contactar a sua Agência de Viagens ou a loja da TAP em Maputo no Hotel Polana; Em alternativa, podem aceder a www.flytap.com e realizar a sua reserva online e após pagamento com cartão de débito, receberão de imediato a confirmação", explicou a fonte oficial à TAP.

"Para os passageiros que já têm um bilhete para viajar com a TAP, com data de saída de Maputo até 30 de abril, ser-lhes à enviado um email com as informações necessárias de como proceder", conclui a mesma fonte.