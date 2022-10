TAP desiste de carros topo de gama, empresa portuguesa com semana de quatro dias e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Um passo atrás por parte da TAP. A Comissão Executiva da companhia aérea informou que vai procurar manter a atual frota automóvel pelo período máximo de um ano, por compreender o "sentimento geral dos portugueses", após polémica sobre carros de luxo.

A 360 Imprimir antecipou-se ao Governo e já testou há alguns anos a semana de trabalho de quatro dias. À TSF, Sérgio Vieira, diretor da empresa, explica que a mudança surgiu num contexto de pandemia, quando o teletrabalho se tornou um imperativo.

Perto de apresentar o OE2023, o Governo propôs um aumento no salário mínimo nacional, que deverá aumentar dos atuais 705 euros para 760 euros em janeiro de 2023. O executivo propõe ainda que o salário mínimo evolua para 760 euros em 2023, para 810 euros em 2024, para 855 euros em 2025 e para 900 euros em 2026. Na oposição, o PSD elencou oito prioridades para o Orçamento do Estado de 2023 que vão desde a redução da carga fiscal à garantia de médico para todos os cidadãos, recorrendo aos setores social e privado.

O executivo português prepara-se para apresentar uma proposta no crédito à habitação de resposta ao agravamento da taxa de esforço das famílias, passando pela extensão do prazo ou suspensão da comissão de amortização e uma atualização regular dos escalões de rendimento do IRS em 2023 com base na valorização salarial em 5,1%, visando assegurar a neutralidade fiscal das atualizações remuneratórias.

A TSF deslocou-se Colégio Eduardo Claparède, que há quase 70 anos se dedica ao apoio pedagógico e terapêutico de crianças com necessidades educativas especiais. O orçamento do Estado é a última esperança para a instituição e, se a verba paga mensalmente pelo Ministério da Educação não for atualizada, os 80 alunos que aqui estudam vão ter de procurar uma nova escola quando regressarem às aulas em janeiro.

Nuno Rico, especialista da DECO/Proteste, considerou, em declarações à TSF, que os bancos não aprenderam todas as lições com a crise financeira, sobretudo no crédito ao consumo. Com os juros a subir e os bancos a insistirem em estratégias agressivas de venda de crédito aos clientes, o especialista em assuntos financeiros defende a necessidade de uma maior regulação e uma aposta na informação aos consumidores.

Nenhum partido aceitou escrever um parecer sobre o recurso apresentado pelo Chega, depois de o partido de André Ventura ter visto recusado, na Comissão de Assuntos Constitucionais, o projeto de resolução que tinha apresentado com o objetivo de censurar o comportamento do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Depois de ver rejeitado o projeto que apresentou para censurar o presidente da Assembleia da República, o partido não conseguiu, agora, que nenhum partido olhasse para o recurso que apresentou.

João Gomes Cravinho, disse esta quinta-feira, em Paris, que Portugal acredita que a Nigéria está a fazer "todos os esforços" para entregar o gás com o qual se comprometeu e que os contratos deste género preveem "penalizações e prazos". Esta falha terá mesmo levado o secretário de Estado da Energia, João Galamba, a deslocar-se a este país africano de forma a garantir as entregas prometidas a Portugal.

A diretora-geral do FMI afirmou que a situação económica mundial, potenciada pelo aumento da inflação "ainda vai piorar antes de melhorar", reconhecendo que a invasão da Ucrânia deitou por terra as previsões da entidade.

Um tiroteio num centro pré-escolar numa zona rural do nordeste da Tailândia causou pelo menos 35 mortos. De acordo com um comunicado da polícia tailandesa, citado pela imprensa internacional, há pelo menos 24 crianças e 11 adultos entre os mortos, incluindo a mulher e filho do atirador. Há ainda, pelo menos, 15 feridos, oito dos quais em estado grave.