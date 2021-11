"Tapar a miséria." Vai fechar a última drogaria de Campolide

Com décadas de existência, a drogaria e perfumaria Mavi encerra no final de novembro. É a última loja do género no bairro e promete deixar saudades entre os moradores. A saúde traiu o dono da drogaria e obriga-o agora a ir, de vez, para casa. A poucos dias do último dia, José Ferreira abriu as portas à TSF.