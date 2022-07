Tartaruga Salina já percorreu 300 quilómetros até ao Mediterrâneo

Por Maria Augusta Casaca 28 Julho, 2022 • 13:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Salina, um jovem macho, já nada há cerca de uma semana e, ao contrário de outras que o Porto d'Abrigo do Zoomarine tem recuperado e devolvido ao mar, não ficou no Oceano Atlântico e nadou até às águas quentes do Mediterrâneo.

"De todos os animais que devolvemos ao mar com este tipo de aparelho todos eles foram para o Atlântico, mas esta preferiu passar o Estreito de Gibraltar e já está a navegar na Costa de Marrocos", conta o diretor de relações externas do Zoomarine.

Élio Vicente afirma que poderá ser uma forma de perceber se os machos voltam, tal como as fémeas, ao local onde nasceram. " Normalmente estes trabalhos são feitos com fémeas, quando elas vão à costa para as suas posturas de ovos", explica.

Ouça aqui a peça de Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

É raro conseguir acompanhar o trajeto de um macho, visto que eles só dão à costa quando são apanhados nas redes de pescadores ou aparecem feridos. "Esta será também uma forma de perceber se os machos regressam aos seus locais de origem", e se este é um regresso a casa.

A Salina, assim foi o nome que lhe deram quando chegou ao Zoomarine, foi capturada no rio Guadiana nas redes de um pescador que a entregou aos cuidados do Porto de Abrigo deste parque aquático. Tinha um anzol no estômago e estava anémica.

Depois de 13 meses de tratamento a tartaruga da espécie Caretta caretta regressou ao mar com um sistema satélite acoplado na carapaça que permite o seu acompanhamento durante cerca de 2 anos. O sistema continua a recolher dados e possui um sensor que determina quando se encontra à superfície . O Zoomarine espera que as próximas semanas permitam perceber mais detalhes do percurso deste animal.

Nesta semana em que já nada livremente a Salina percorreu cerca de 300 quilómetros à média de 42 quilómetros por dia e o seu trajeto pode ser acompanhado aqui: http://www.seaturtle.org/tracking/?tag_id=236274