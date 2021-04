Task Force prevê ter todas as pessoas com mais de 60 anos vacinadas dentro de um mês

O coordenador da task force do Plano de Vacinação contra a Covid-19, Henrique Gouveia e Melo © José Sena Goulão/Lusa

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal, espera que, dentro de um mês, todas as pessoas com mais de 60 anos tenham já recebido a vacina.

Durante a sessão de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", que decorreu, esta manhã, na sede do Infarmed, em Lisboa, Gouveia e Melo fez o ponto de situação do processo de vacinação.

O vice-almirante indicou que, em termos de cobertura da vacinação, a faixa etária das pessoas com mais de 80 anos está já totalmente vacinada, com pequenas exceções, e a faixa dos 70 aos 79 anos encontra-se agora entre os 65% e os 71% da vacinação.

Henrique Gouveia e Melo adiantou que as previsões são de que, além da população com mais de 80 anos, também as faixas etárias dos 70 aos 79 e dos 60 aos 69 anos estejam já vacinadas, no espaço de um mês.

Para o vice-almirante, o mais importante agora é a fluidez, a velocidade com que se consegue vacinar, porque as vacinas estão já a chegar ao país a um ritmo mais elevado.

O coordenador da task force nota que o agendamento é a fase mais difícil do processo de vacinação e que este sofreu, recentemente, uma alteração significativa, pelo que, durante as próximas duas semanas, pode haver alguma perturbação no processo.

A vacinação passa a ser feita através de autoagendamento, agendamento centralizado a partir das bases de utentes (para quem não faz o autoagendamento) e, para quem tem comorbilidades, agendamento em contexto hospitalar - deixando os postos de vacinação rápida para a faixa mais numerosa.

