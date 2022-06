Tavira é o único concelho do país em perigo máximo de incêndio

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo © Leonardo Negrão / Global Imagens

O concelho de Tavira, no Algarve, é o único que apresenta este domingo risco máximo de incêndio em Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que coloca 11 concelhos em perigo muito elevado.

Em risco muito elevado de incêndio estão os concelhos de Vinhais, Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vimioso (distrito de Bragança), Figueira de Castelo Rodrigo (distrito da Guarda), Covilhã e Belmonte (distrito de Castelo Branco) e Alcoutim, Loulé, São Brás de Alportel e Castro Marim (distrito de Faro).

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para este domingo no continente uma descida da temperatura, em especial da máxima e no interior, e aguaceiros, sobretudo no Norte e Centro.

O céu estará "geralmente muito nublado, com boas abertas a partir da tarde no litoral Norte e Centro, e tornando-se geralmente pouco nublado no sotavento algarvio a partir da tarde".

Os aguaceiros diminuirão gradualmente de frequência a partir da tarde, sendo "pouco prováveis" na região Sul. Está ainda previsto vento fraco a moderado (até 30 quilómetros/hora - km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) de noroeste na faixa costeira a norte do Cabo Raso e nas terras altas, a partir do final da tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11ºC na Guarda e os 18ºC em Faro e as máximas entre os 17ºC na Guarda e os 27ºC em Beja.