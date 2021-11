Taxa de abandono escolar atinge novo mínimo histórico em Portugal

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

A taxa de abandono escolar precoce em Portugal atingiu um novo mínimo histórico no terceiro trimestre do ano, de 5,2%, avança esta sexta-feira o ministério da Educação.

Numa nota enviada às redações, o ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues sublinha que Portugal é o país europeu que melhor evolução apresenta no combate ao abandono escolar precoce nos últimos 20 anos e aponta a um valor na ordem dos 6% na totalidade do ano e de 6,5% nos dos primeiros trimestres de 2021.

Assim, o país vai bater um novo recorde, isto depois de no ano passado a taxa de abandono ter ficado nos 8,9%. A meta acordada com a União Europeia é de 10%.

© Ministério da Educação

Entre 2015 e 2020, nota o executivo, a taxa caiu em 35% no país, valor que contrasta com os 8% registados no conjunto da União Europeia durante o mesmo período.

No mesmo comunicado, o Ministério da Educação saúda as comunidades educativas pelo resultado e reitera a necessidade de manter a tendência decrescente, aprofundando para isso as iniciativas que contribuíram para o combate ao abandono.

"Estes são resultados que traduzem a eficácia de programas e medidas que convergem num esforço continuado para garantir sucesso educativo e melhores aprendizagens", sublinha, referindo como exemplo o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o Apoio Tutorial Específico, o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares.

A abordagem integrada à Educação Inclusiva, a aposta na diversificação de ofertas com destaque para o Ensino Profissional e a Autonomia e Flexibilidade Curricular são outras das medidas destacadas.

"O esforço conjunto das escolas e do Ministério da Educação para que nenhum aluno ficasse para trás, em particular no contexto pandémico, têm expressão significativa neste compromisso com a educação de qualidade para todos", conclui a tutela.