TC chumba António Almeida Costa como novo juiz, saída do Porto da ANMP e outros destaques TSF

O nome era polémico, alimentou discussões nas últimas semanas e acabou mesmo por ficar fora do Tribunal Constitucional. António Almeida Costa, juiz que já defendeu que mulheres violadas não devem ter direito a abortar, não foi cooptado pelos juízes do TC para substituir o conselheiro Pedro Machete.

As ondas de choque da saída do Porto da Associação Nacional de Municípios continuam a fazer-se sentir e esta tarde foi o Presidente da República quem deixou o alerta para a necessidade de evitar divisões entre as autarquias portuguesas, em especial num momento em que o processo de descentralização está em curso. Luísa Salgueiro, a líder da ANMP, registou - sem lamentar - a decisão tomada pela Assembleia Municipal portuense e Fernando Ruas pede que haja diálogo antes de novas decisões de saída.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou-se preocupado que o bloqueio russo das exportações de cereais dos portos ucranianos possa colocar o mundo numa situação de fome. Em Bruxelas, Costa reconheceu que está em risco a "segurança alimentar". Também em perigo estará o petróleo russo, que "tem os dias contados".

Entretanto, depois da visita de Costa, está autorizada a deslocação de uma comitiva portuguesa ao Parlamento ucraniano.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apresentou o plano de contingência para ajudar os aeroportos portugueses a fazer frente à enchente turística dos meses de verão.

Se tem "pé pesado" na condução, é melhor começar a ter mais cuidado com o pedal a partir desta quarta-feira. Vão entrar em funcionamento 21 radares que substituem outros tantos mais antigos, mas há outros 20 prontos a entrar em funcionamento gradualmente. Saiba aqui onde estão:

Dos 22,9 °C aos 33,4 °C em cinco minutos. A subida de temperatura é tão intensa quanto insólita, mas foi precisamente o que aconteceu numa madrugada recente em Beja. Isto tem um nome - heatburst - e está tudo explicado abaixo:

Estará Portugal pronto para uma semana de quatro dias de trabalho? É o que o Governo, por proposta do Livre, vai procurar perceber através de um estudo. O tema esteve também na ordem do dia no Fórum TSF.

Aumentou para cem o número de casos de varíola dos macacos detetados em Portugal.

Na América do Norte está a ser investigado um surto de hepatite A que pode estar ligado com o consumo de morangos de duas marcas vendidas em várias cadeias de supermercados.