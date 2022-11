Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica acusam Governo de não responder às reivindicações

O vice-presidente do Sindicato Nacional de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica afirma que o "Ministério da Saúde não responde àquilo que foi um pedido, com caráter de urgência" © André Rolo / Global Imagens

O Sindicato Nacional de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica vai avançar para uma greve às horas extraordinárias a partir do final do mês de novembro e prepara concentrações em frente a hospitais já durante a próxima semana por falta de diálogo com o Ministério da Saúde. O sindicato acusa o Governo de não responder às reivindicações destes profissionais.

Fernando Zorro, vice-presidente do Sindicato Nacional de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, afirma que o "Ministério da Saúde não responde àquilo que foi um pedido, com caráter de urgência, por situações que estão por resolver há algum tempo. O Ministério sabe que há situações que estão, neste momento, a prejudicar os profissionais, nomeadamente a questão da atribuição de pontos. A todos os profissionais foi atribuído um ponto e meio. A este grupo profissional, independentemente do vínculo ser contrato em funções públicas ou contrato individual de trabalho, foi atribuído um ponto. Há várias matérias que faltam sedimentar".

A greve às horas extra vai começar no final de novembro. Fernando Zorro garante que esta greve "só vai terminar quando houver uma resposta por parte do Governo porque, com a carência de profissionais que existe no terreno, grande parte dos serviços funcionam à conta das horas extraordinárias. Essa é também uma das matérias, a carência de profissionais. Por isso, é urgente o Governo sentar-se para chegarmos a um protocolo de entendimento".

No entanto, não há qualquer reunião agendada com o Ministério da Saúde.

"Nós, há mais de quinze dias, demos um prazo ao Governo para a marcação de uma reunião até ao último dia do mês de outubro, a qual não aconteceu", rematou Fernando Zorro.

Além da greve às horas extra e da adesão à greve da função pública, que está agendada para o próximo dia 18 de novembro, os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica vão avançar com concentrações em frente a vários hospitais: no dia 9 deste mês está prevista uma concentração em frente ao Hospital Pedro Hispano, enquanto no dia 11 vão concentrar-se diante do Hospital São Pedro de Vila Real.