Técnicos de diagnóstico e terapêutica querem saber número de infetados na classe

Os profissionais das áreas de diagnóstico e terapêutica acusaram, esta quarta-feira, o Ministério da Saúde de desrespeito pela classe, por o número de infetados continuar a não ser divulgado, admitindo pedir uma audiência urgente ao primeiro-ministro.

"Os profissionais das áreas de diagnóstico e terapêutica lamentam, mais uma vez, terem sido esquecidos pela Direção-Geral da Saúde no comunicado do número de profissionais infetados, realçando a discriminação negativa gritante a que, uma vez mais, foram sujeitos", pode ler-se no comunicado enviado à Lusa pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS).

Para o líder daquela estrutura sindical, Luís Dupont, "os profissionais têm o direito de saber estes dados e não de serem tratados como os outros", lembrando que fora dos dados comunicados hoje pelo secretário de Estado da Saúde, em conferência de imprensa, "ficaram cerca de 30% dos profissionais de saúde que não se sabe quem são", o que diz ser "lamentável".

"Enquanto legítimos representantes destes profissionais, gostaríamos de saber se existe, por parte do Ministério da Saúde, alguma relutância em fazê-lo por ser um número percentualmente elevado, pois, por lapso não será com certeza, uma vez que, desde o início da pandemia, estamos a solicitar divulgação pública do número de TSDT infetados", reforça o presidente do STSS.

Dupont assegura ainda que a estrutura representativa do setor solicitou nova reunião com Marta Temido, e "pondera", caso se mantenha a ausência de esclarecimento de dados, "avançar com um pedido de audiência urgente, ao primeiro-ministro, para expor a indignação pelo contínuo desrespeito por este grupo profissional, imprescindível na prestação de cuidados de Saúde".

O secretário de Estado da Saúde revelou hoje que há 3.148 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus, responsável pela Covid-19, entre os quais 468 são médicos e 834 enfermeiros.

Somam-se 760 assistentes operacionais e 150 assistentes técnicos infetados, revelou António Lacerda Sales, na conferência de imprensa diária de atualização sobre a pandemia em Portugal, fazendo referência aos últimos dados de que disse dispor, os quais se reportam a domingo.

Portugal contabiliza 1.163 mortos associados à Covid-19 em 27.913 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 19 mortos (+1,7%) e mais 234 casos de infeção (+0,8%).

Das pessoas infetadas, 709 estão hospitalizadas, das quais 113 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.013.

