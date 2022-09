Técnicos de emergência pré-hospitalar pedem "reunião urgente" com Manuel Pizarro

© Paulo Spranger/Global Imagens

O sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar quer uma reunião urgente com o novo ministro da Saúde. O pedido já seguiu para o gabinete de Manuel Pizarro.

No Fórum TSF, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, sublinhou que há cada vez mais ambulâncias paradas por falta de pessoal e é preciso tomar medidas que travem a saída destes profissionais.

"Na última [reunião] que tivemos com a senhora ministra da Saúde, pareceu-nos que tenha ficado bastante recetiva à implementação de algumas medidas de caráter urgente, por exemplo, que os técnicos de emergência pré-hospitalar deixassem de se despedir com a frequência com que se despedem da profissão, que os concursos que o INEM vai abrindo possam ficar completos e não escassos, como infelizmente tem acontecido, para que as ambulâncias estejam cada vez mais operacionais, porque estão cada vez mais parados", explicou.

Manuel Pizarro, o novo ministro da Saúde, tomou posse no sábado, numa cerimónia onde disse receber "este desafio muito exigente com muita determinação, com muita vontade de trabalhar em prol da saúde dos portugueses e em prol do SNS".

Questionado sobre a falta de meios no setor, Pizarro afirmou que "todos os casos em que há dificuldades de recursos são casos que têm que preocupar quem tem responsabilidades na área da saúde", mas também que é "muito importante utilizar da forma mais eficaz possível os meios" já existentes.

Em relação ao novo Estatuto do SNS, o ministro declarou que se não se "sentisse confortável, não poderia tomar hoje posse neste lugar", e remeteu para os "próximos dias" a nomeação dos secretários de Estado.