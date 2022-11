Técnicos de emergência pré-hospitalar terminam greve ao trabalho extraordinário

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) anunciou esta quarta-feira o levantamento da greve ao trabalho extraordinário face à "abertura demonstrada" pela tutela para negociar a carreira destes profissionais, adiantou a estrutura sindical.

Em declarações à TSF, o presidente do STEPH, Rui Lázaro, reconheceu que "apesar de desiludidos por a melhor proposta do Governo estar bastante abaixo das expectativas", os técnicos quiseram reconhecer a abertura do Ministério da Saúde para negociar.

"Queríamos demonstrar e dar esse sinal, reconhecendo a abertura do ministério, num curto espaço de tempo, para rever o índice remuneratório, algo que já vimos a reivindicar há vários anos", explicou Rui Lázaro.

O ministério aceitou também "a subida do índice remuneratório", algo que permite que já a partir de 1 de janeiro de 2023, todos os técnicos possam ver o seu salário subir cerca de 100 euros.

"Subindo de nível, aumentam o seu índice remuneratório em 52 euros", a que se juntam os 52 euros de valorização já anunciada da administração pública, a ainda "um ligeiro reforço do subsídio de turno".

O STEPH obteve ainda a garantia de início de negociações para aprovar o acordo de carreira especial e a sua valorização, contou à agência Lusa, o que justifica a decisão de levantar a greve ao trabalho extraordinário, em curso desde 8 de novembro.

A greve deve ser efetivamente levantada a partir de quinta-feira, com as formalizações necessárias, explicou o presidente do sindicato.

Rui Lázaro alertou ainda que se sobre o processo de valorização de carreira não houver novidades até ao final do ano "não restará alternativa" a estes técnicos "senão voltar à luta e ações reivindicativas".

Em reação ao anúncio do levantamento da greve, em comunicado, o Ministério da Saúde saudou "a abertura ao diálogo e a postura cooperante manifestada por esta estrutura sindical, muito em particular numa altura em que se verifica um acréscimo na procura de cuidados de saúde em contexto de outono-inverno, o que resulta num esforço acrescido também para os técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH)", agradecendo ainda a estes técnicos o seu "papel central" no sistema de saúde e reiterando o compromisso "com um caminho de entendimento e valorização dos TEPH".