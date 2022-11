Teixeira dos Santos sobre Sócrates e Carlos Costa, Catar polémico e outros destaques TSF

© Miguel Medina/AFP

Professor de economia e finanças, Fernando Teixeira dos Santos esteve secretário de Estado e depois Ministro das Finanças, no Governo de José Sócrates. Foi ele que "obrigou" o primeiro-ministro de então a pedir assistência financeira. Mais de uma década depois, confessa que deveria ter sido mais "veemente" quando teve a "oposição do primeiro-ministro".

Em entrevista à TSF e DN, Teixeira dos Santos defende Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, e não vê que haja sinal de conspiração no livro O Governador, a cujo lançamento assistiu (foi dos poucos socialistas presentes). "É um testemunho" de alguém que "nos merece respeito", sublinha.

A adesão à greve nacional da administração pública, que decorre esta sexta-feira, foi superior aos 80% no turno da noite, com perturbações na recolha de resíduos sólidos em todo ao país e apenas serviços mínimos nos hospitais.

O Bloco de Esquerda quer que a Assembleia da República condene publicamente as "inúmeras e reiteradas violações dos direitos humanos no Qatar".

José Soeiro considera "infame" a desvalorização das mortes durante a construção do Mundial e Catarina Martins pede ao Presidente que reconsidere a ida ao Catar.

A FIFA e a organização do Mundial 2022 de futebol, que vai ser disputado no Catar a partir de domingo, estão "a sacudir-se de responsabilidades", disse a Amnistia Internacional Portugal, relativamente aos abusos de direitos humanos naquele país.

No Catar, a TSF encontrou uma minoria privilegiada da população com características muito particulares: os cataris.

O Catar exigiu à FIFA que deixasse de vender cerveja nos estádios onde se realizam os jogos do mundial de futebol e a medida foi acatada.

O Ministério Público pediu esta sexta-feira a condenação do estudante acusado de planear um ataque terrorista à Faculdade de Ciências de Lisboa a uma pena não inferior a três anos e meio de prisão efetiva em estabelecimento prisional com acompanhamento psiquiátrico.

Cristiano Ronaldo admitiu que "provavelmente" vai disputar no Catar a quinta e última presença numa fase final de um mundial.

O futebolista internacional português mostrou-se arrependido por ter abandonado o jogo do Manchester United face ao Tottenham antes do fim, apesar da desavença com o treinador neerlandês Erik ten Hag, mas admite que "talvez possa ser bom" para si e para o clube abraçarem um "novo capítulo" a seguir à conclusão do Mundial 2022.