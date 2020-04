Telescola não substitui ensino à distância, é um "complemento"

© Miguel A. Lopes/Lusa

O Ministro da Educação defende que a telescola - um modelo que está a ser preparado pelo Governo para o terceiro período e que deve abranger apenas alunos até ao 9.º ano - deve ser um "complemento" às práticas de ensino à distância adotadas pelas escolas desde que os estabelecimentos de ensino foram encerrados.

Em entrevista à RTP, Tiago Brandão Rodrigues explica que o objetivo da telescola é, sobretudo, chegar aos alunos sem acesso à internet e que a iniciativa não substitui o ensino à distância.

Tiago Brandão Rodrigues sublinha que o mais importante é que cada escola prepare os seus planos de ensino à distância e lembra que as indicações sobre o terceiro período serão divulgadas a 9 de abril.

O governante avança ainda que o Governo estará, em conjunto com outras entidades, reunido com epidemiologistas no dia 7 de abril, para perceber a evolução da pandemia. Esta reunião será fundamental para perceber em que moldes funcionará o terceiro período letivo.

Já Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, adianta que nenhuma informação sobre a telescola chegou aos diretores e professores e sublinha a importância de o mecanismo ser usado como um complemento.

No mesmo plano, a Confederação Nacional das Associações de Pais, pela voz de Jorge Ascenção, acredita que se trata de uma boa solução, mas defende que deve continuar a existir "uma interação entre professor e aluno", permitindo "esclarecer questões e dúvidas".

