Teletrabalho, encerramentos, testes. Governo aperta o cerco a partir do Natal

Fique a par de todas as novas medidas anunciadas pelo Governo.

A propagação exponencial da Ómicron em Portugal levou o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) a prever que, até ao final deste ano, 90% das pessoas infetadas no país tenham sido contaminadas com esta nova variante. Perante este cenário e com o Natal à porta, o Governo decidiu apertar as medidas.

Vai antecipar-se o teletrabalho, fechar creches e discotecas e aumentar a testagem obrigatória. Nos festejos de Ano Novo não serão permitidos ajuntamentos na rua com mais de dez pessoas e também não poderá haver álcool na via pública, mas as medidas não se ficam por aqui. Fique a par de todas as novas regras.

Mais testes gratuitos

Com o objetivo de incentivar a testagem massiva da população, o Governo aumentou de quatro para seis o número de testes gratuitos que cada pessoa pode fazer por mês.

"Em primeiro lugar, continuar a incentivar a testagem massiva. Por isso vamos passar de quatro para seis o número de testes gratuitos por pessoa em cada mês", revelou António Costa.

Antecipação do teletrabalho obrigatório e fecho de creches, bares e discotecas

Em vez de ser só na primeira semana do próximo ano, o teletrabalho vai passar a ser obrigatório já a partir da meia-noite do dia 25 de dezembro.

As creches e ATL's, por sua vez, vão encerrar, bem como os bares e discotecas, que terão garantidas medidas de apoio.

Onde passa a ser obrigatório o teste negativo?

O teste negativo vai passar a ser obrigatório em estabelecimentos turísticos e alojamento local, casamentos e batizados e eventos empresariais, mas também em todos os eventos desportivos e culturais.

"Passámos também a introduzir o teste negativo obrigatório para o acesso a todos os espetáculos culturais e alargámos a obrigatoriedade de teste para entrar em todos os recintos desportivos, independentemente da sua taxa de ocupação, salvo indicação em contrário da Direção-Geral da Saúde [DGS], como poderá ser, por exemplo, para os escalões de formação", explicou o primeiro-ministro.

Redução da lotação nos estabelecimentos comerciais

O limite de lotação vai diminuir para uma pessoa por cada cinco metros quadrados, com o objetivo de evitar ajuntamentos na semana a seguir ao Natal, onde normalmente se costumam fazer trocas dos presentes recebidos.

Medidas para os quatro dias de festa no final do ano

Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro será obrigatório teste negativo à Covid-19 para aceder a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano. No entanto, se quiser ficar pela rua, também não poderá fazer um ajuntamento com mais de dez pessoas e é também proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

