Teletrabalho mantém-se obrigatório, Marcelo cancela visitas e outros destaques TSF

António Costa apresentou as novas medidas de combate à Covid-19 na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros © Tiago Petinga/Lusa

António Costa apresentou esta quinta-feira as alterações nas medidas de combate à pandemia, decidias em Conselho de Ministros. As escolas vão mesmo reabrir no dia 10 de janeiro, ao contrário do fim do teletrabalho obrigatório que foi adiado em uma semana. "Podemos avançar, mas com cautela", afirmou o primeiro-ministro.

Para entrar em restaurantes, estabelecimentos hoteleiros, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios passa a ser exigido o certificado digital. O teste negativo é preciso para entrar em Portugal, visitar lares e estabelecimentos de saúde, entrar em grandes eventos sem lugares marcados e ter acesso a eventos desportivos.

Por causa da Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu cancelar a viagem ao Dubai, onde ia marcar presença no dia dedicado a Portugal na Expo 2020. O Presidente da República também tinha cancelado a visita a Moçambique, a convite do homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.

A Organização Mundial da Saúde alertou que a variante Ómicron não será "a última variante de preocupação". Isto acontece, porque continuam a existir oportunidades para o coronavírus de espalhar e gerar novas variantes.

Por causa da Covid-19, "uma em cada três pessoas" teve direito a apoios extraordinários em Portugal. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, explicou que as medidas extraordinárias já custaram 4.865 milhões de euros à Segurança Social.

O Governo continua à espera do parecer urgente pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, mas António Costa esclarece que o Executivo poderia decidir sobre a questão do voto de quem está isolado. No entanto, prefere esperar e decidir com uma base de "segurança jurídica". Na oposição, o CDS-PP pede que as eleições sejam feitas em dois dias. Francisco Rodrigues dos Santos mostra-se disponível para a convocação de um plenário da Assembleia da República para alterar a lei.

O coordenador da task force da vacinação, o coronel Penha Gonçalves, diz que a vacinação das crianças e dos professores "está a correr bem". No entanto, confirmou que o portal em que se faz a marcação da vacinação está a sofrer "alguns constrangimentos".