Teletrabalho proibido no Estado no atendimento ao público, praia de Albufeira evacuada e outros destaques TSF

O Governo clarifica que o trabalho nos serviços de atendimento ao público é incompatível com o teletrabalho © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por TSF 13 Agosto, 2021 • 20:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dias depois de notícias de caos no atendimento em vários serviços públicos, quatro ministérios publicaram esta sexta-feira um despacho com um esclarecimento: o Governo clarifica que o trabalho nos serviços de atendimento ao público é incompatível com o teletrabalho. A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, diz à TSF que este despacho apenas confirma aquilo que já se sabia, esquecendo que faltam trabalhadores para tanto trabalho nos serviços públicos.

A praia do Ninho das Andorinhas, em Albufeira, foi evacuada por risco de derrocada nas falésias envolventes, tendo as autoridades retirado do local cerca de 30 pessoas, anunciou fonte da capitania do porto de Portimão.

Os cerca de 280 postos de trabalho e o pagamento dos salários dos trabalhadores da Dielmar estão garantidos até que a venda da empresa esteja concluída. A garantia é de Marisa Tavares, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Baixa, que se reuniu com o Ministério da Economia e com o administrador de insolvência.

As palavras pintadas a azul e vermelho no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, passaram à História, tendo sido removidas sem deixar marcas no monumento. A garantia é dada à TSF pela diretora, Margarida Kol Carvalho.

Mais cedo do que é costume, o Ministério da Educação publicou no portal da Direção-Geral da Administração Escolar as listas de colocação dos professores para o próximo ano letivo.

Peter Embarek, que chefiou a equipa de investigadores da Organização Mundial de Saúde (OMS) que esteve em Wuhan para apurar a possível origem da Covid-19, acredita que o primeiro infetado com o SARS-CoV-2 pode ter sido um funcionário de um laboratório de virologia em Wuhan, onde o vírus foi inicialmente detetado.

Este fim de semana, a temperatura vai ultrapassar os 40.ºC em diversos distritos do país, sobretudo no interior Norte e Centro e no Alentejo. Manuel Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, alerta à TSF que há medicamentos que podem contribuir para uma menor tolerância ao calor e que quem tem problemas de coração sofre mais com as temperaturas elevadas.

O produtor musical Duarte Mendonça, histórico divulgador do jazz em Portugal, morreu durante a madrugada, em Cascais, aos 90 anos, disse à Lusa o seu biógrafo e investigador de História do Jazz, João Moreira dos Santos.

No que toca às eleições autárquicas, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) ordenou ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, um procedimento contraordenacional e a remoção de quatro cartazes colocados na freguesia do Parque das Nações, considerados publicidade institucional.

Já na Figueira da Foz, o candidato do PSD à Câmara Municipal, Pedro Machado, garante que o Tribunal da Comarca de Coimbra deu razão aos argumentos que apresentou para impugnar a candidatura de Pedro Santa Lopes à autarquia. Em declarações à TSF, Pedro Machado revelou ter sido notificado pelo tribunal, que o informou que a candidatura independente liderada por Santana Lopes vai ter de corrigir a designação com que se apresentou.

Em Mafra, a praia da Baleia foi interditada a banhos depois de uma análise à qualidade da água ter revelado valores microbiológicos que a tornam imprópria, informou a Autoridade Marítima Nacional.