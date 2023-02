Tem 18 ou mais anos? Já pode agendar reforço sazonal da vacina Covid

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Os utentes com 18 ou mais anos já podem agendar no Portal do SNS o dia e o local para receberem a vacina sazonal contra a Covid-19, anunciaram esta quarta-feira os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Desde que o autoagendamento arrancou para maiores de 45 anos, no dia 19 de janeiro, foram realizados até hoje cerca de 7.150 pedidos de agendamentos, adiantam os SPMS em comunicado.

A campanha de vacinação sazonal da Covid-19 arrancou em setembro de 2022, tendo sido administradas mais de 3 milhões de doses da vacina, a maioria doses de reforço da população elegível, inicialmente maiores de 60 anos e, posteriormente, a faixa etária acima dos 50 anos.

Atualmente, a dose de reforço está também disponível para os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 e que não tenham sido infetados há menos de 90 dias, tendo oportunidade de fazer uma primeira ou segunda dose de reforço.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde sublinham que "a facilidade de acesso à vacinação sazonal através do autoagendamento do Portal SNS 24 representa uma mais-valia para os utentes e pretende contribuir para manter as taxas de vacinação altas contra a Covid-19" em Portugal.