Tem 45 anos ou mais? Já pode agendar o reforço sazonal da vacina contra a Covid

© Artur Machado/Global Imagens

Por Carolina Quaresma 20 Janeiro, 2023 • 08:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se tem 45 ou mais anos já pode fazer o agendamento do reforço sazonal da vacina contra a Covid-19 no portal do SNS 24.

Através do portal do SNS 24, pode escolher o dia, a hora e o local onde pretende tomar a vacina. Este agendamento deve ser feito com, pelo menos, três dias de antecedência, sendo posteriormente enviada uma mensagem de confirmação, à qual deverá responder com "SNS.Número de utente.SIM".

No dia anterior à vacinação, receberá uma nova mensagem a recordar a data, hora e o local agendados.

De acordo com o Ministério da Saúde, desde setembro, mais de três milhões de portugueses foram vacinados contra a Covid-19.

Esta semana, a Direção-Geral da Saúde já tinha anunciado o regime de "casa aberta" para pessoas maiores de 18 anos.

A modalidade "Casa Aberta" encontra-se também disponível para a vacinação primária contra a Covid-19 para utentes com idade igual ou superior a 12 anos e para utentes maiores de 18 anos para a vacinação de reforço contra esta doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.

O intervalo recomendado entre a dose de reforço sazonal e o evento mais recente (última dose de vacina ou diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2) é de 4 a 6 meses (intervalo mínimo: 3 meses).