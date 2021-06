Tem certificado digital? Pode ir a Espanha, mas não pode entrar nem sair da Grande Lisboa

© LUSA

Se já tem o certificado digital Covid, vive na Área Metropolitana de Lisboa e já se questionou se pode sair desta região, mediante a apresentação do documento, fique a saber que essa não é uma das exceções previstas na resolução do conselho de ministros desta sexta-feira. A informação é confirmada à TSF por uma fonte da presidência do Conselho de Ministros.

Questionada sobre a possibilidade de viajar, por exemplo, para Espanha, mas não o poder fazer para concelhos de fora da Area Metropolitana de Lisboa com o certificado digital, a mesma fonte respondeu que a ideia é conter o vírus dentro da AML e Espanha não faz parte dessa área.

A circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) está proibida a partir das 15h00 desta sexta-feira, e até às 6h00 de segunda-feira, devido à subida de casos de covid-19 neste território. A proibição afeta os 18 municípios da AML.

A resolução do Conselho de Ministros que dá corpo ao que foi anunciado esta quinta-feira pelo Governo foi publicada esta noite e remete as exceções para as mesmas que entraram em vigor em novembro de 2020 num dos estados de emergência decretados pelo Presidente da República, aquando da proibição de circular entre municípios.

O artigo em causa prevê mais de uma dezena de exceções a começar pelas deslocações para funções profissionais, algo que deve ser atestado por uma declaração da entidade empregadora, compromisso de honra ou declaração emitida pelo próprio para os trabalhadores independentes ou empresários em nome individual.

Estão ainda autorizadas as saídas ou entradas da Área Metropolitana de Lisboa, sem necessidade de declaração emitida pela entidade empregadora, dos profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, bem como de pessoal docente e não docente dos estabelecimentos escolares ou do pessoal da proteção civil, das forças e serviços de segurança, militares, militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Conheça todas as exceções aqui