Tem dúvidas sobre o Covid-19? Na TSF as suas perguntas vão ter resposta

O mundo enfrenta uma pandemia sobre a qual ainda há muito por descobrir. O novo coronavírus continua a alastrar-se em vários países, incluindo em Portugal, infetando milhões de pessoas. A luta contra a doença, depende da comunidade científica, dos Estados, mas depende, sobretudo, de cada um de nós. Dos comportamentos que temos, dos cuidados com a nossa higiene e da nossa vontade em mudar hábitos sociais.

Mas, num momento de incerteza como este, é natural que todos nós tenhamos dúvidas. O que podemos e não podemos fazer? Que sintomas nos devem deixar em alerta? Quando devemos ficar de quarentena? Em que circunstâncias devemos fazer o teste ao Covid-19? Ou, quantas vezes devemos lavar as mãos, por exemplo?

A TSF - em parceria com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e com a Direção-geral de Saúde - junta-se aos esforços das autoridades nacionais, para levar aos portugueses o melhor esclarecimento possível sobre esta pandemia. Por isso, a partir da próxima segunda-feira, depois das três da tarde, abrimos a nossa linha telefónica e o nosso site às perguntas de todos os que sentem necessidade de serem esclarecidos. Todos os dias, em estúdio, estará o virologista Celso Cunha, diretor da Unidade de Microbiologia Médica e Cláudia Conceição, médica e professora no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa para responderem em direto às dúvidas dos ouvintes.

Para participar, basta ligar o 808202173, inscrever-se e participar. Ou deixar a sua pergunta no site ou nas redes sociais da TSF.

Com moderação de Rita Costa, Covid-19, Perguntas com Resposta, leva até si a informação médica especializada, para que possa tirar todas as dúvidas sobre a doença que se tornou numa pandemia mundial. De segunda a sexta-feira, depois das 15H, em direto, na TSF e em tsf.pt. Pode ainda seguir este programa nas várias plataformas de podcast.