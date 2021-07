Tem mais de 30 anos? Já pode autoagendar a toma da vacina contra a Covid-19

© Gabriel Bouys/AFP

O autoagendamento da vacinação contra a Covid-19 está disponível, a partir desta quinta-feira, para pessoas a partir dos 30 anos na plataforma da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Mais de 3,2 milhões de pessoas têm a vacinação completa contra a Covid-19 com a toma das duas doses.

Segundo o mais recente relatório do processo de vacinação, 3.295.132 pessoas já receberam as duas tomas da vacina contra a Covid-19, o que equivale a 32% da população.

Ao todo, 5.335.683 pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose, o que representa 52% da população.

