Tem 50 ou mais anos? Já pode agendar a vacina contra a Covid-19

O auto-agendamento da vacina contra a Covid-19, com idade igual ou superior a 50 anos já está disponível. A informação consta no portal do Governo dedicado à Covid-19.

Para aceder ao portal do Ministério da Saúde basta clicar aqui. Os cidadãos podem escolher o local e o dia em que pretendem ser vacinados.

Portugal vai receber mais de 1,4 milhões de vacinas contra a covid-19 nos próximos dias, que permitirão acelerar o processo de vacinação de três escalões etários em paralelo, disse na quarta-feira à Lusa fonte da `task force´ que coordena a logística.

Estas 1.446.000 vacinas que chegam ao país esta semana e na próxima representam cerca de 25% do total de 5.728.470 doses entregues a Portugal desde que arrancou o plano de vacinação, em 27 de dezembro de 2020.

A `task force´ que coordena o plano de vacinação pretende, na semana de 06 de junho, começar a vacinar a faixa etária dos 40 aos 49 anos e, na semana de 20 de junho, o grupo dos 30 aos 39.

Dados do Ministério da Saúde indicam que, até terça-feira, tinham sido administradas em Portugal continental mais de cinco milhões de vacinas, sendo cerca de 3,5 de primeiras doses e mais de 1,5 de segundas tomas.

Em Portugal, morreram 17.022 pessoas dos 847.006 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.